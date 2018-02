Les Tuche sont de retour: que pensent les acteurs et le réalisateur de cette famille hors du commun?

Dès demain, mercredi, sortira en salle le 3e volet des Tuche, la famille de Chti's la plus célèbre de France. Dans ce 3e épisode, Jeff Tuche se retrouve propulsé Président de la République…

Dans ce 3e opus des Tuche, qui sortira en salle demain, Jeff Tuche, interprété par Jean-Paul Rouve, est élu président. Pour le réalisateur, cet événement ne change en rien le caractère des personnages. "Ils ne vont pas, parce qu’ils sont dans un endroit extraordinaire, parce que l’Élysée c’est un endroit extraordinaire, changer. Ils vont continuer de vivre leur vie, si ce n’est qu’ils ont à un moment donné quelques comptes à rendre parce qu’il faut trouver des idées pour sauver la France", explique Olivier Baroux au micro de Fanny Linon pour le RTLinfo 13H. "La particularité des Tuche, c’est d’être immuable en fait. Où que ce soit que vous les mettez, ils ne changent pas, ils sont dans leur fonctionnement, ils sont dans leur authenticité", ajouté Isabelle Nanty, qui joue le rôle de la mère Tuche, face à la caméra de Bruno Spaak.





"Pour moi c’est une fille qui a un très grand cœur"



La plupart des acteurs reprennent leur rôle pour la troisième fois, certains ont donc eu le temps de s’attacher à leur personnage. "Moi c’est un personnage que j’aborde avec le plus de sincérité possible et ce qui m’intéresse c’est que sans la juger, pour moi c’est une fille qui a un très grand cœur", raconte Sarah Stern qui joue le rôle de la fille aînée des Tuche.



Les Tuche 3 est très attendu après le succès du précédent volet sorti en 2016. Il avait d’ailleurs attiré plus de 4,5 millions de spectateurs.