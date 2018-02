Les Victoires de la musique seront-elles celles du hip hop ?

Orelsan, Soprano, Mc Solaar, Gaël Faye, Big Flo & Oli, Lomepal : le hip hop pourrait se tailler la part du lion aux récompenses des 33e Victoires de la musique, vendredi et ainsi confirmer sa suprématie déjà manifeste dans les ventes d'albums.

Par le passé, les artistes rap ou R'n'B ont déjà eu les honneurs aux Victoires en récoltant des trophées dans d'autres catégories que celle qui leur était réservée, dite aujourd'hui des "musiques urbaines".

En 1995, Mc Solaar a été le premier à être désigné interprète masculin de l'année. Abd Al Malik et Stromae ont connu pareille consécration en 2008 et 2014. Lorsque la Victoire du groupe de l'année existait encore, IAM la remporta en 1995. Et ce trois ans après... MC Solaar, également lauréat alors qu'il rappait pourtant bien seul!

Une époque bien lointaine où le hip hop était minoritaire, pas forcément bien compris par l'institution...

Depuis, les rappeurs n'ont cessé de gagner du terrain. Mais cette année, ils pourraient glaner six des douze Victoires mises en jeu à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Un scénario qui pourrait profiter à Orelsan. L'auteur de "La fête est finie", plébiscité par la critique, concourt pour l'"artiste masculin", l'"album de musiques urbaines" et la "création audiovisuelle".

Lauréat de deux Victoires en 2012 ("artiste révélation", "album rap" pour "Le chant des sirènes"), le rappeur de 35 ans, dont le début de carrière avait été perturbé par des accusations de misogynie, aura cependant fort à faire dans la catégorie "artiste masculin".

Pour succéder à Renaud, concourent également le vétéran Bernard Lavilliers, revenu en grande forme avec "5 minutes au paradis", et Soprano, plus gros vendeur d'albums physiques en 2017 avec "Everest". Dans le top 10 du classement incluant le streaming, outre le Marseillais deuxième derrière l'Irlandais Ed Sheeran, figurent également PNL, Damso, Orelsan et Niska. Preuve que les rappeurs dominent plus que jamais le marché des ventes.

- Sting, Daho et Johnny -

Chez les femmes, pas de représentantes hip hop, mais Charlotte Gainsbourg, Catherine Ringer et Louane pour succéder à Jain dans la catégorie reine d'"artiste féminine".

La première, jamais récompensée malgré trois nominations en 2010, a sorti un bel album électro-mélancolique "Rest", fort de prestigieuses collaborations (Paul MCartney, la moitié des Daft Punk Guy-Manuel de Homem-Christo).

Ringer déjà sacrée en 2012, a publié "Chroniques et fantaisies" en fin d'année passée. Louane, la benjamine (21 ans) mais lauréate d'une Victoire de l'"album révélation" en 2016, a confirmé avec son deuxième opus éponyme, qui a fini dans le top 10 des ventes de 2017.

Son single "Si t'étais là", retenu dans la catégorie "chanson originale", la seule déterminée par le vote du public, peut même lui permettre de réaliser un doublé. Mais, plus qu'elle, Bigflo & Oli avec "Dommage" ou le groupe de rock Kyo avec "Ton mec", le favori est Soprano pour "Roule", compte tenu de sa popularité encore plus forte.

Le vote reste ouvert jusqu'à vendredi 20H00, sur le site internet lesvictoires.com.

Les lauréats des 11 autres catégories sont désignés par l’Académie des Votants, qui regroupe 600 membres représentatifs de la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents...).

Au cours de cette cérémonie, qui sera pour la première fois présidée par un artiste étranger en la personne de Sting, des hommages attendus seront rendus à Johnny Hallyday et France Gall, disparus cet hiver.

Etienne Daho, bien vivant lui et dont le dernier album "Blitz" aurait pu concourir à cette édition, recevra une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Retransmises en direct (20h50) sur France 2 et France Inter, ces Victoires seront animées pour la première fois par Daphné Burki. Une émission qui devrait durer environ quatre heures, au cours desquelles de nombreux lives s'enchaîneront entre les remises de prix.

"Une soirée réussie serait une soirée où les téléspectateurs restent jusqu'au bout", espère Daphné Burki.