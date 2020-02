Les "vieilles femmes" prennent le pouvoir à l'occasion du jeudi des femmes

(Belga) Plusieurs milliers de "vieilles femmes" ont envahi les rues de la Communauté germanophone et des communes avoisinantes, ce jeudi, donnant ainsi le coup d'envoi des festivités du carnaval rhénan en province de Liège.

En cette journée, qui leur est dédiée, les femmes, vêtues comme au début du 20e siècle prennent symboliquement le pouvoir et se sont fait remettre les clés des différentes administrations communales. Pour l'occasion, certaines se sont inspirées de l'actualité et notamment du Brexit pour la confection de leur costume. Alors que cette tradition à tendance à se perdre, certaines femmes sont munies de ciseaux et coupent les cravates des hommes qui en portent. Comme elles l'expliquent, c'est ainsi leur virilité qui en prend un coup. Si des festivités sont organisées dans différentes localités, c'est à Eupen et La Calamine que les femmes sont les plus nombreuses à prendre part aux cortèges. A Eupen le cortège a démarré à 09h30 et c'est vers 11h00 que la cohorte de vieilles femmes a atteint la place de l'hôtel de ville où un chapiteau avait été installé pour l'occasion. C'est à 11h11, le chiffre 11 étant symbolique du carnaval, que les clés de l'administration communale ont été remises en musique et en chanson au comité des vieilles femmes. Les festivités se poursuivront tout au long de la journée, avec notamment une réception offerte aux participantes par le Parlement germanophone. Pour l'occasion, les ministres y assisteront costumés. Généralement, leur déguisement fait référence à l'actualité. (Belga)