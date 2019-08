Liège: les festivités du 15 août battent leur plein

(Belga) Les festivités du 15 août battent leur plein depuis mercredi dans le quartier d'Outremeuse à Liège. D'après un premier bilan de la police de Liège, un peu moins de 200.000 personnes étaient présentes mercredi et jeudi.

Mercredi, spectacles de marionnettes et tir des campes ont marqué le début des festivités. La journée de jeudi a commencé avec une procession de la Vierge Noire et la messe en pleine air. Ensuite, à 14h30, le grand cortège folklorique avec les onze géants, fanfares et majorettes s'est élancé. La pluie a malheureusement quelque peu gâché la fête, mais cela n'a pas empêché la géante Nanesse de fêter ses 25 ans. A 20h00, la radio NRJ a commencé à mettre l'ambiance sur le podium de la place Delcour avec plusieurs chanteurs et D.J.'s connus du grand public comme Vegedream, Matt Simons, Broken Back, Typh Barrow, Mustii, Basada, Alex Germys, Claire Laffut et Maxime Seclin. Les festivités continueront le vendredi 16 août avec l'enterrement de Matî l'Ohê (Mathieu l'Os) à 17h00. Le départ est prévu devant le musée Tchantchès, rue Surlet, et la procession mortuaire aura lieu dans tout le quartier. Enfin, le quartier d'Outremeuse clôturera la fête par un feu d'artifice tiré depuis la passerelle à 22h30. (Belga)