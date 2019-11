Loïc Nottet dévoile les secrets de "Candy", son court-métrage musical: "L'un des meilleurs tournages depuis le début de ma carrière" (vidéo)

© YouTube Loïc Nottet - Candy (behind the scenes)

Loïc Nottet diffusait son court-métrage musical, baptisé "Candy", le 31 octobre dernier à l'occasion d'Halloween. Hier, il a publié le making-off sur son compte Youtube.

L'idée de "Candy", Loïc Nottet l'a eue lorsqu'il a vu la nouvelle adaptation de "Mary Poppins" au cinéma. "Je ne suis pas un grand fan des comédies musicales mais là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très inspirant, explique-t-il dans le making-off de son court-métrage musical, réalisé par Sobre Scène. Ça m'a donné envie d'aller explorer des terres que je ne connaissais pas."

L'histoire de "Candy", c'est celle d'un clown "devenu fou à cause de son enlèvement par une sorcière. Elle l'a enfermé dans sa maison en pain d'épice et l'a gavé de bonbons étant petit. Ce clown a bien grandi, est devenu fou et veut juste prendre sa revanche sur cette sorcière. Il fait appel à des amis à lui, au cours de la soirée d'Halloween, pour prendre sa revanche", expliquait Loïc Nottet sur le plateau du RTL INFO Avec Vous le 30 octobre dernier.

"Candy" dure 21 minutes et emmène le spectateur dans un univers digne des films de Tim Burton. Même si l'idée originale vient de lui, Loïc Nottet a dû faire appel à une équipe complète pour réaliser ce qu'il imaginait. "Evidemment, un projet comme celui-là demande une équipe. J'ai été aidé par Kevin Antoine, qui a le titre de réalisateur sur le projet. Pour la déco, j'ai eu une équipe d'une quinzaine de personnes qui a travaillé très dur. Les costumes ont été confectionnés à Bruxelles. Moi, je gribouille sur mon cahier, ça me prend 5 minutes. Quand il faut les confectionner, je fais appel à une autre équipe."



Dans le making-off, l'artiste raconte notamment l'émotion qu'il a ressentie en découvrant le lieu de tournage une fois décoré. "J'étais époustouflé par ce que l'équipe déco avait fait. Ils ont eu une semaine pour réaliser la maison en pain d'épice, ce qui était vraiment un délai très court pour la quantité de détails qu'il y avait à faire sur cette façade. Ils ont relevé le défi haut la main. Quand je suis arrivé devant cette maison, j'étais ému. C'est une maison que j'ai choisie parce qu'elle est dans le village de mes parents, là où j'ai grandi."

Cette vidéo permet aussi de découvrir comment les costumes ont été confectionnés, mais aussi les maquillages. Et puis, il y a évidemment la danse. "C'était la première fois que je dansais avec une vingtaine de danseurs. La tâche était loin d'être facile parce qu'ils venaient d'un peu partout en Belgique."

Le tournage de ce court-métrage a duré une semaine et avait lieu durant la nuit. Un travail qui en valait la peine puisque "Candy" compte déjà plus de 470.000 vues sur YouTube. "C'est l'un des meilleurs tournages depuis le début de ma carrière", conclut Loïc Nottet.