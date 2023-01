Lost Frequencies nominé aux Brit Awards

(Belga) Le compositeur et producteur belge Lost Frequencies, Felix De Laet à l'état civil, est nominé aux Brit Awards, principales récompenses musicales aux Royaume-Uni, avec son titre "Where Are You Now". Fruit d'une collaboration avec le chanteur britannique Calum Scott, la chanson est restée de longues semaines dans le haut des classements internationaux --elle a notamment occupé la première place au Royaume-Uni-- et a déjà été téléchargée plus d'un milliard de fois en streaming.

Nominée dans la catégorie "Best International Song", elle y cotoiera rien moins que Beyonce, David Guetta et Taylor Swift. "Je suis super honoré d'être nommé aux côtés de si nombreux musiciens fantastiques", avoue Felix De Laet dans une vidéo. (Belga)