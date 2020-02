Louis Bertignac a créé tout son dernier album sans vraiment s'en rendre compte: "C'était pour rigoler!"

Louis Bertignac était l'invité du RTL Info avec Vous à l'occasion de la sortie de son album de reprises "Origines". Il répondait aux questions d'Olivier Schoonejans.

Vous avez une guitare greffée sur vous depuis 45 ans ?



Cette guitare, je l'ai eue à 19, 20 ans. J'ai 65 ans donc ça fait 45 ans.

Elle vous procure toujours autant de plaisir avec notamment cet album qui s'appelle Origine qui est un album de reprises des chansons de votre adolescence ?

C'était pas du tout censé être un album au départ. J'ai fait ça comme exercice. Je viens de finir la grosse tournée et je venais d'avoir un petit garçon. Je me suis dit, je ne vais pas partir en tournée, ni faire un album. Je m’entraîne à faire des exercices; c’est-à-dire que je prenais des chansons que j'ai toujours aimées et j'essayais de faire une version française. Au bout de 12, 13 morceaux comme ça, j'ai fait écouter à ma maison de disque et ils m'ont dit 'ah non, c'est pas des exercices, c'est un album' (…) Et voilà, ils ont sorti ce truc-là.



Vous jouez tous les instruments, vous chantez, vous vous amusez en fait non ?



Oui, c'était pour rigoler, pour travailler la batterie, la basse, la guitare. C'était pour passer le temps.



On retrouves des reprises de Bob Dylan, Clapton, les Stones, les Beatles… c'est l'album madeleine de Proust en fait, l'album de votre jeunesse que vous avez réussi à faire vous-même ?

C'est les chansons qui m'ont formé. Pas que ces chansons évidemment. Si je devais faire ça, ce serait 15 albums. Mais je ne compte pas les faire. C'était comme ça... repartir dans des vieux souvenirs et essayer de retravailler sur des trucs que je connaissais bien.

Si vous deviez choisir une chanson qui a marqué vos 15, 20 ans, vous pourriez en sortir une ?



Je pourrais en sortir deux. Un Beatles et un Stones : While My Guitar Gently Weeps et Gimme Shelter. J'ai fait While My Guitar Gently Weeps mais je n'ai pas fait Gimme Shelter parce que je trouve que la version est tellement parfaite que je ne peux pas toucher à une virgule du truc.

Vous serez le 5 mars au cirque royal à Bruxelles. On dirait que vous organisez un peu votre vie en fonction de cette vie privée, de la famille ?



Ça joue. Je suis un papa tardif. Mon premier enfant, je l'ai eu à 50 ans, pas avec des mamans tardives, heureusement. J'ai un petit garçon, Jack, qui a 3 ans. Je veux profiter. J'ai un peu rater quelques épisodes de leur jeunesse et le petit je veux rien rater (…) Je peux m'occuper de lui pratiquement à plein temps.