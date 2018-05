Madonna en deuil: un homme très important de sa vie est décédé

Le guitariste et producteur Reggie Lucas, qui a joué notamment avec Miles Davis et collaboré avec Madonna, est décédé samedi dans un hôpital new-yorkais des suites de complications dues à une maladie cardiaque, annonce lundi le New York Times qui cite la fille du musicien. Il avait 65 ans.





"Trop triste d'entendre que Reggie Lucas est parti"



Reggie Lucas était né dans le quartier du Queens, à New York. Adolescent, il a joué de la guitare dans le groupe de la légende du jazz Miles Davis. Au début des années '80, il fut le co-producteur du premier album, à succès, de Madonna (1983). Ce vainqueur d'un Grammy award a par la suite mené une carrière solo tout en collaborant avec de nombreux musiciens et groupes. Madonna a rendu hommage à cet homme important de sa vie en publiant une photo de lui sur Instagram. "Trop triste d'entendre que Reggie Lucas est parti... Une part importante de mon passé musical! RIP", a-t-elle écrit en commentaire.