Magritte 2019 - "Nos batailles" de Guillaume Senez désigné "Meilleur film"

(Belga) "Nos batailles" de Guillaume Senez a été désigné samedi "Meilleur film" lors de la 9e cérémonie des Magritte du cinéma à Bruxelles. Le long métrage repart grand gagnant de la soirée avec cinq distinctions au total.

Dans la catégorie "Meilleur film", "Nos batailles" s'est imposé face à "Bitter flowers" d'Olivier Meys, "Laissez bronzer les cadavres" de Hélène Cattet et Bruno Forzani, "Mon ket" de François Damiens et "Tueurs" de François Troukens et Jean-François Hensgens. Au cours de la soirée, le long métrage s'est par ailleurs distingué dans les sections "Meilleure réalisation", "Meilleure actrice dans un second rôle" (Lucie Debay), "Meilleur espoir féminin" (Lena Girard Voss) et "Meilleur montage". Deuxième long métrage de Guillaume Senez après Keeper (2016), "Nos batailles" plonge dans le quotidien d'Olivier, qui quand sa femme quitte brutalement le domicile, doit se débrouiller pour concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Le film, projeté en première mondiale en mai dernier dans le cadre de la Semaine de la Critique à Cannes, est produit par Iota Production (Belgique francophone) en collaboration avec Savage Film (Flandre) et Les Films Pelleas (France). Il a notamment été soutenu par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Fonds audiovisuel de Flandre (VAF), la RTBF, VOO et Be tv et a bénéficié du tax shelter du gouvernement fédéral belge. (Belga)