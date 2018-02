MAGRITTE DU CINEMA 2018 - "InSyriated" de Philippe Van Leeuw reçoit le Magritte du Meileur scénario

(Belga) "InSyriated" de Philippe Van Leeuw s'est vu attribuer le Magritte du "Meilleur scénario original ou adaptation", samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge.

Il concourait face à "Chez nous" de Lucas Belvaux, "Noces" de Stephan Streker et "King of the Belgians" de Peter Brosens et Jessica Woodworth. Philippe Van Leeuw a remercié le jury d'avoir compris l'importance du message de son film : "C'est un film qui devait exister je pense et qui va continuer, j'espère, à marquer un peu les esprits sur la situation qu'on connaît pour les réfugiés syriens dans notre pays. Le film donne un visage à ces gens". Le film a reçu un second prix, le Magritte de la "Meilleure Image", qui est revenu à Virginie Surdej. Le Magritte du "Meilleur premier film" a été attribué à "Faut pas lui dire" de Solange Cicurel. Celui du "Meilleur montage" est allé à Sandrine Deegen pour "Paris pieds nus" de Dominique Abel & Fiona Gordon.