Magritte du cinéma 2022 - Jane Birkin remet un Magritte d'honneur à titre posthume à Marion Hänsel

Jane Birkin a remis, samedi lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma, un Magritte d'honneur à titre posthume à la cinéaste Marion Hänsel. La chanteuse et comédienne française avait campé en 1985 l'héroïne de "Dust" qui avait valu à Marion Hänsel le Lion d'Argent à la Mostra de Venise.

"J'ai eu cette chance de l'avoir connue. Je regrette qu'elle ne soit pas là pour savoir à quel point elle nous manque comme metteur en scène, comme productrice (...) J'ai rarement vu quelqu'un avec une telle détermination et une telle droiture", a souligné Jane Birkin au sujet de la cinéaste. "Je lui dois ce film (Dust, ndlr) et je lui dois le fait que mon père m'avait vue sur la première page de The Guardian en Angleterre (...) et il avait dit qu'il était fier de moi", a ajouté l'actrice et chanteuse française. "Je suis tant heureuse ce soir de remettre ce prix à baby Jean que je n'ai pas vu depuis 40 ans", a-t-elle encore déclaré sur scène en remettant le prix au fils de la réalisatrice. "Avec près de 15 longs métrages dans sa filmographie, entre adaptations littéraires et créations originales, Marion Hänsel s'est imposée dans le paysage cinématographique belge et mondial avec une œuvre puissante, exigeante et éminemment personnelle. Au fil de sa carrière, son cinéma a croisé des Prix Nobel, transcendé des Goncourt, été sélectionné à Cannes et Venise (où elle a remporté le Lion d'Argent). Du Pacifique à l'Afrique du Sud, de Djibouti à Hong Kong, sa filmographie offre un voyage à travers le temps et l'espace, aussi lettré que spectaculaire", a expliqué l'Académie André Delvaux, organisatrice de la cérémonie des Magritte. L'événement s'est déroulé samedi au Square du Mont des Arts à Bruxelles.