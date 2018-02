Manneken Pis endosse l'uniforme de douanier

(Belga) La garde-robe de Manneken Pis s'est encore étoffée vendredi avec un nouveau costume de douanier. Manneken Pis avait déjà un costume de douanier mais il s'agissait d'une ancienne version en vert kaki. Il a reçu un nouvel uniforme bleu qui constituera son 998e costume.

La cérémonie de présentation du costume a eu lieu à l'hôtel de ville de Bruxelles dans le cadre de la journée mondiale de la douane. Des douaniers belges, l'organisation mondiale des douaniers, l'échevine bruxelloise de la Culture et du Folklore, Karine Lalieux, et le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, étaient présents lors de la cérémonie. Le costume est un cadeau de l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances. Le public pourra admirer le nouveau costume pour la première fois ce vendredi sur la plus célèbre statue du pays. Le 1.000e costume sera présenté cette année. (Belga)