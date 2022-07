Manneken-Pis habillé en rockeur des Rolling Stones pour leur concert Sixty à Bruxelles

(Belga) Le Manneken-Pis s'est vu remettre samedi matin un costume des Rolling Stones, à l'occasion de la tournée Sixty pour marquer les 60 ans du groupe de rock britannique. Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood se produiront lundi soir au stade roi Baudouin, 46 ans après leur dernier concert bruxellois.

Le costume a été remis par Pascal Van De Velde, le dirigeant de l'agence artistique Greenhouse Talent, qui organise le concert. Il est composé d'un t-shirt et d'un pantalon noirs portant le nom du groupe et des reproductions de la langue des Rolling Stones aux couleurs noire, jaune et rouge du drapeau belge. À cette occasion, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), ainsi que les échevins Benoit Hellings (Écolo) pour les Sports, Fabian Maingain (DéFI) pour les Affaires économiques et Delphine Houba (PS) pour la Culture, le Tourisme et les Grands événements avaient également mis un t-shirt noir portant le nom et la langue des Rolling Stones. "Il n'y a qu'à Bruxelles où le folklore et le rock peuvent se rencontrer", a remarqué Delphine Houba. "C'est toujours un plaisir quand des artistes d'une telle renommée passent par Bruxelles. Les Rolling Stones sont un groupe mythique. (...) Manneken-Pis a aussi ce côté un peu impertinent et on peut tirer la langue à la fontaine dans cet esprit". Une fanfare a joué le titre à succès "Paint It, Black" des Rolling Stones, pour le plaisir des passants et des touristes qui étaient présents en nombre. Manneken-Pis restera habillé avec ce costume durant tout le week-end. (Belga)