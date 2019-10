Manon Lepomme nous parle de son spectacle: "Ce sont des tranches de vies assez personnelles mais très universelles"

Pour parler de son spectacle "Non, je n'irais pas chez le psy", Manon Lepomme était l'invitée d'Olivier Schoonejans dans le RTL INFO 13h.

Olivier Schoonejans: Je vous dis bonjour comme on dit bonjour dans le 13h, vous en parlez dans votre spectacle...

Manon Lepomme: "Le bonjour c'est un moment particulier du spectacle. Un bonjour ça peut déclencher beaucoup de choses. Je parle d'un homme qui dans le bus m'a dit bonjour et je dis que c'est une histoire d'amour qui a commencé car c'est pas n'importe quel bonjour. C'est pas le bonjour du 13h mais bien un bonjour qui veut dire beaucoup plus de choses".

Olivier Schoonejans: Vous parlez de quoi dans ce spectacle ? De vous-même, de vos petits défauts ?

Manon Lepomme: "Oui de mes travers et je ris beaucoup de moi-même. C'est un spectacle assez autobiographique parce ce sont des tranches de vie, des choses que j'ai vécues qu'on a évidemment augmenté, qu'on a dramaturgé, qu'on a rendu drôle aussi. Et donc c'est plein de tranches de vies que je raconte. Ce qui est assez fou c'est que beaucoup de gens s'y retrouvent. J'ai parfois l'impression de vivre des situations uniques puis les gens me disent qu'ils ont vécu ça aussi. Ce sont des tranches de vies assez personnelles mais très universelles".

Olivier : Pétillante, énergique et survitaminée, c'est ce que je lis à propos de vous, c'est vous ça ?

Manon Lepomme: "Oui c'est moi, ça me correspond bien surtout en spectacle. C'est vrai que a volonté du metteur en scène c'était que ce moi. Il disait "je veux une Manon Lepomme au naturel et on va faire une Manon Lepomme x 1000 pour qu'elle soit 1000 fois plus drôle". Donc oui ça me ressembble très très fort: c'est énergique, c'est très vivant, c'est intense. C'est un personnage qui vit toutes les émotions de manière très intenses donc c'est fort à moi".

"Non, je n'irais pas chez le psy" est un spectacle qui a déjà fait 350 représentations dans plusieurs pays. Il tournera encore en Belgique cette année, notamment à Liège, Charleroi, Namur, Mons, Tournai, Bruxelles. Toutes les informations se retrouvent sur son site internet.