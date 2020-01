Mariah Carey, numéro 1 de la musique sur quatre décennies différentes

Grâce à son morceau "All I Want for Christmas Is You", la diva de la pop Mariah Carey est devenue la première artiste à avoir été en tête du palmarès américain de la musique sur quatre décennies différentes.

Le tube sorti en 1994 est au sommet du classement Billboard Hot 100 pour la semaine du 4 janvier 2020.

Mariah Carey a ainsi eu un single en tête dans les années 90, 2000, 2010 et 2020.

"Ouaissss!!!! ON. L'A. FAIT.", s'est félicitée la chanteuse sur Twitter, célébrant la nouvelle une coupe de champagne à la main à la descente d'un avion.

"All I Want for Christmas Is You" a bénéficié en 2019 d'une nouvelle campagne de promotion, avec une ressortie de l'album "Christmas" et une nouvelle vidéo.

Ce petit film utilisait des plans tournés durant la production du clip originel, mais jamais vus depuis.

L'arrivée de Noël, une tournée de Mariah Carey aux Etats-Unis et sa savante utilisation des réseaux sociaux ont fait le reste, propulsant le morceau en haut du classement établi par Billboard, le premier numéro un de la chanteuse depuis plus de 11 ans.

Déjà populaire durant les années 90 et 2000, le titre a bénéficié d'un coup de fouet grâce à son inclusion dans la bande originale du film "Love Actually" (2003) mais surtout avec l'émergence du streaming.