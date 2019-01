Matis et Samuel lancent "Folie sur scène": "Un spectacle qui mélange cirque, magie, danse, théâtre"

Matis et Samuel, âgés d’une vingtaine d’années, ont grandi dans les cirques traditionnels en tant que, jongleur, clown… Aujourd’hui, ils montent un spectacle qui mélange du cirque, de la magie, de la danse, théâtre, et surtout beaucoup d’humour.



S’il est impossible de concurrencer un mastodonte comme le cirque du soleil, les deux jeunes artistes belges misent sur le côté humain de leur spectacle. Ils racontent leur histoire, et par leur expérience dans le cirque ils ont fait venir des artistes de très haut niveau du monde entier.



"C’est très difficile parce qu’il y a beaucoup de concurrence, après je pense que si on fait un spectacle avec de l’envie, de la passion et de la folie, on peut se différencier", explique Matis Feller, co-organisateur de "la folie sur scène".



Même pour le cirque du soleil, il est impératif de se renouveler sans cesse. Le cirque du soleil, c’est 23 spectacles qui tournent à travers le monde. Pour innover, ils en lancent un 24e, qui rendra hommage au footballeur argentin Lionel Messi. Ce sera à Barcelone.



La Folie sur scène, à partir du 6 février à Tubize.