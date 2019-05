Matthias Schoenaerts apporte la touche finale à une fresque de graffitis à Berchem

(Belga) L'acteur Matthias Schoenaerts a participé à la réalisation d'une fresque de graffitis de 135 mètres carrés sur un viaduc de chemin de fer de la gare d'Anvers-Berchem, aux côtés de deux autres artistes. L'acteur est également graffeur, sous le pseudonyme de Zenith.

Les graffeurs The Art of Chase, Bué The Warrior et Zenith ont travaillé sur une gigantesque fresque murale le long de la gare de Berchem ces derniers jours. Les œuvres sont également visibles depuis le ring d'Anvers. Le mur a été mis à disposition des artistes par Infrabel et le district de Berchem (Anvers). Le design des lettres a été réalisé par Matthias Schoenaerts. On peut lire le message: "Open your mind before your mouth." (Belga)