Les mercredis d’Amélie: "En 2015, Johnny a envisagé que ce soit David qui gère sa carrière posthume, et non Laeticia"

Tous les mercredis, Amélie Schildt nous parle des dernières infos cinéma, musicales et people sur le plateau du RTL INFO 13H.

Pour commencer, une idée de sortie avec les enfant pour les vacances: Disney a revisité le conte de Casse Noisette sur grand écran...



On est déjà plongé dans la magie de Noël, on retrouve l’esprit des films "Maléfique" ou la "Belle à la Bête" avec en plus un casting de choix... Keira Knightley, Morgan Freeman, entre autres. C’est un bon moyen de faire redécouvrir ce conte un peu oublié aux plus jeunes. Un film à découvrir dès aujourd’hui.



En cette fin d’année, les enfants sont décidément à l’honneur... 30 ans après sa création, la comédie musicale Emilie Jolie a été dépoussiérée. C’est la petite Gloria qui y tient le premier rôle.



Gloria a fait ses débuts dans les Kids United, elle avait 7 ans. Aujourd’hui, elle en a 11 et elle joue le rôle phare d’Emilie Jolie. C’est une petite fille qui a une vie pas comme les autres, on a voulu savoir à quoi ressemble vraiment son quotidien de jeune chanteuse.

Alors "Emilie Jolie", nouvelle génération, qu’est-ce que ça donne ?



Ca fera bientôt un an que Johnny Hallyday nous a quittés. Les ventes de son album continuent de battre des records. Mais Johnny cartonne aussi dans les librairies.



Il y a une vingtaine de livres qui sont édités ou réédités en ce moment. J’en ai retenu deux. D’abord "Inside" de Renaud Corlouer. Le photographe a pu suivre Johnny sur deux tournées récentes... Les photos sont intimes. Et puis il y a une préface de l’acteur américain Mickey Rourke, très touchante. C’était un ami proche de Johnny.



2e incontournable : "Tu ne m'as pas laissé le temps", un livre sur la relation entre Johnny et son fils David... à travers leur passion commune pour la musique. David s’est confié à un journaliste. On apprend notamment que Johnny avait envisagé en 2015 que ce soit David qui gère sa carrière posthume, et non Laeticia comme c’est le cas aujourdhui.



Sylvie Vartan rend elle aussi un hommage à son ancien époux. La chanteuse reprend les plus grands tubes de Johnny... Je te promets, Que je t’aime... Gabrielle... 15 titres au total. Il sort le 30 novembre, le jour de la reprise de la procédure judiciaire autour de l’héritage.