MIA's 2017: Oscar and the Wolf grand vainqueur de la cérémonie avec trois prix

(Belga) Oscar and the Wolf est le grand vainqueur des Music Industry Awards. Le groupe formé en 2010 par Max Colombie a récolté trois prix mardi soir, lors de la onzième cérémonie récompensant les meilleurs artistes musicaux de Flandre. A noter, la victoire de Blanche dans les catégories "hit de l'année" et "révélation".

Les Gantois ont remporté les trophées très convoité du "meilleur artiste masculin solo", "meilleur artiste pop" et "meilleure performance live". Les loups n'ont cependant pas fait qu'une bouchée des agneaux, puisque là où Bazart avait glané cinq prix l'an passé, Oscar et ses canidés se sont contentés de trois titres. Bazart n'est cependant pas reparti bredouille, accrochant deux récompenses. Le trio est couronné dans les catégories "meilleur groupe" et "meilleur artiste néerlandophone". La chanteuse anversoise de hip hop Coely se distingue pour la première fois comme "meilleure artiste féminine solo". Blanche figure également au palmarès de cette édition avec le prix du hit de l'année pour "City Lights", qui avait représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 2017. La jeune Bruxelloise est aussi la révélation de l'année au nord du pays. Soulwax, cinq fois nommés, n'a finalement été à la fête qu'à une seule reprise, avec la palme du meilleur album pour "From Deewee". La VRT et Kunstenpunt organisent les MIA's pour la onzième fois cette année. Des journalistes musicaux sélectionnent quatre nommés par catégorie avant que le public n'opère son choix. Certains prix restent cependant décernés uniquement par les professionnels, notamment ceux de meilleur album, du meilleur auteur-compositeur ou encore du meilleur clip vidéo. (Belga)