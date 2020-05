Michel Piccoli est décédé: l'acteur avait 94 ans

Michel Piccoli, monument du cinéma français, célèbre pour ses rôles dans "Le mépris", "Les choses de la vie" ou plus récemment "Habemus papam", est décédé le 12 mai à l'âge de 94 ans, a annoncé lundi sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. "Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral", indique ce communiqué de la famille transmis à l'AFP par Gilles Jacob, ami de l'acteur et ancien président du Festival de Cannes.

Acteur de grand talent, Michel Piccoli a tourné avec les plus grands cinéastes français. Il était devenu l'acteur-fétiche de Claude Sautet. Parlant couramment italien, il a joué dans de nombreux films italiens.

Michel Piccoli a été marié à trois reprises. En 1954 avec l'actrice Éléonore Hirt (1919-2017) avec qui il a une fille, Anne-Cordélia Piccoli, puis avec la chanteuse Juliette Gréco (de 1966 à 1977), avant d'épouser en 1978 la scénariste Ludivine Clerc, avec qui il a adopté deux enfants d'origine polonaise, Inord et Missia.



