Mick Jagger a été opéré et dit se sentir "beaucoup mieux"

Mick Jagger a annoncé vendredi avoir été opéré et se sentir "beaucoup mieux" dans un message posté sur Twitter, rassurant ainsi les fans des Rolling Stones qui s'inquiétaient de cette intervention pratiquée au coeur selon plusieurs médias.

"Merci à tous pour vos messages de soutien", a tweeté la rock-star britannique de 75 ans, qui se serait fait opérer à New York, information non confirmée officiellement par son entourage ou par lui-même. "Je me sens beaucoup mieux maintenant et en convalescence. Merci aussi au personnel hospitalier pour son magnifique travail".

Le groupe avait annoncé samedi le report de ses 17 concerts prévus en Amérique du Nord entre le 20 avril et le 29 juin, expliquant que "les médecins (avaient) expliqué à Mick Jagger qu'il ne pouvait pas partir en tournée car il avait besoin de soins médicaux".

Le chanteur lui-même s'était excusé auprès de son public dans un message posté sur Instagram, se disant "très déçu" mais affirmant compter remonter sur scène "dès que possible".

La nature exacte de l'intervention n'est pas connue, mais le New York Post a affirmé qu'il s'agissait de la pose d'un stent, sorte de ressort ou de tube grillagé qui consolide les parois d'une artère.

Le site Drudge Report a lui rapporté qu'il s'agissait de remplacer une valve cardiaque.

Créés en 1962, les Rolling Stones ont accédé à la gloire trois ans plus tard avec l'album "Satisfaction".

Leurs tubes et leurs vies pleines d'excès ont forgé leur image de "mauvais garçons" du rock anglais.