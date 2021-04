Mise au jour de la plus ancienne carte d'un territoire en Europe

La dalle gravée de Saint-Bélec, datant de l'âge du bronze et mise au jour en 1900 dans le Finistère, est la plus ancienne représentation cartographique d'un territoire en Europe, révèle une étude publiée mercredi dans le Bulletin de la société préhistorique française.

"On a bien affaire à une carte qui représente un territoire de l'âge du bronze ancien (2150-1600 avant notre ère) et qui correspond à une partie des Montagnes noires", a assuré à l'AFP Yvan Pailler, archéologue de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et l'un des auteurs de l'étude.

"Actuellement, c'est la plus ancienne carte d'un territoire en Europe", a-t-il assuré, précisant qu'il existait des plans ou des cartes de villages ou de campements plus anciens, mais pas de territoires.

"On voit sur cette dalle un enchevêtrement de gravures qui de prime abord semblent complètement hermétiques à l'oeil humain et à l'entendement humain", a-t-il décrit.

"Il faut vraiment prendre le temps pour commencer à voir une véritable organisation et une structuration de ces motifs, qui sont tous liés entre eux par des lignes", a poursuivi le chercheur, mis à disposition de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) par l'Inrap.

Mise au jour en 1900 dans un tumulus et tombée dans l'oubli pendant un siècle, cette dalle a récemment été redécouverte au Musée d'archéologie nationale (MAN), indiquent dans un communiqué conjoint l'Inrap, l'UBO, l'université britannique de Bournemouth (Angleterre) et le CNRS.

A partir de 2017, la topographie de cette dalle en schiste d'origine locale, mesurant 2,20 m de long par 1,53 m de large et pesant une tonne, a commencé à être étudiée, tout comme la morphologie, la technologie et la chronologie des gravures.

Cupules rondes et ovales, lignes droites ou courbes, carrés, cercles, ovales, motifs piriformes, les motifs sont nombreux sur cette dalle représentant un territoire d'environ 30 km de long et 21 de large et pouvant figurer "le territoire d'une entité politique fortement hiérarchisée", selon le communiqué.

"Si on arrivait à décrypter ce que veulent dire ces symboles on aurait la légende de la carte", a souligné Yvan Pailler, estimant que la découvert de cette carte "soulèv(ait) plein de questions". "Est-ce que l'on peut parler encore de sociétés sans écriture et donc de pré ou protohistoire à partir du moment où l'on réalise une carte avec une légende?" s'est-il notamment interrogé.