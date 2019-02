Mode: Thierry Mugler présente à Montréal sa toute première exposition

Le styliste français Thierry Mugler a présenté mardi au musée des Beaux-Arts de Montréal la première exposition consacrée à ses créations, dont des tenues, croquis et archives retraçant plus de 35 ans de carrière.

Après avoir refusé de "nombreuses fois" d'exposer ses oeuvres malgré les offres de plusieurs musées dans le monde, il a finalement choisi la métropole québécoise pour sa rétrospective qu'il a qualifiée de "tragédie glamoresque" lors d'une conférence de presse à l'inauguration de l'exposition.

"Thierry Mugler: Couturissime" rassemble des dizaines d'objets issus de la carrière du couturier: tenues, costumes mais également croquis, photographies et vidéos retraçant sa carrière de 1977 à 2014.

"La chose qui me touche le plus, quand je vois toutes ces pièces, c'est le fait que j'ai motivé et réuni autour de moi des maîtres d'oeuvre exceptionnels", a souligné Thierry Mugler, 70 ans.

Organisée en plusieurs actes, "comme un opéra", selon Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, l'exposition mêle costumes, projections animées et musique pour créer des ambiances thématiques, incarnant les différents projets auxquels le créateur a pris part depuis la fin des années 1970.

"M. Mugler, c'est une légende, c'est une icône, les qualificatifs sont nombreux parce que son oeuvre est tout à fait exceptionnelle", a estimé Mme Bondil.

L'exposition, présentée en avant-première à la presse, ouvrira ses portes au public le 2 mars et se poursuivra jusqu'au 8 septembre.