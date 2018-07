Mort de Gillian Lynne, la chorégraphe de "Cats"

La Britannique Gillian Lynne, chorégraphe des comédies musicales à succès "Cats" et "Le fantôme de l'opéra", est décédée dimanche à l'âge de 92 ans, a annoncé son mari sur Twitter.

"Le coeur brisé", l'acteur Peter Lang a déclaré que son épouse, Gillian Lynne, s'est éteinte dimanche soir à l'hôpital Princess Grace de Londres.

Gillian Lynne, qui avait commencé sa carrière comme danseuse classique, a contribué à plus de 50 spectacles. Elle a notamment élaboré les chorégraphies des deux des comédies musicales les plus célèbres composées par le Britannique Andrew Lloyd Webber: "Cats" (1981), un spectacle inspiré des poèmes de l'écrivain anglais T.S. Eliot et qui raconte l'histoire d'une bande de chats, et "Le fantôme de l'opéra" (1986), inspiré du roman de Gaston Leroux.

Ces deux spectacles ont conquis des millions de spectateurs dans le monde et se jouent toujours à Londres, plus de trois décennies après leur création.

"Adieu ma très chère Gillie, trois générations de comédies musicales te doivent tellement", a tweeté Andrew Lloyd Webber.

Gillian Lynne avait reçu deux Olivier Awards, les récompenses du théâtre britannique. En juin, un théâtre londonien, le New London Theatre, avait été rebaptisé de son nom - le premier théâtre du West End, le quartier des spectacles, à prendre le nom d'une femme.