Mort de Hermann Nitsch, artiste radical de l'Actionnisme viennois

L'artiste autrichien Hermann Nitsch, un des chefs de file du courant radical de l'Actionnisme viennois connu pour ses performances mettant en scène corps nus et sang animal, est mort à l'âge de 83 ans, a annoncé mardi sa famille.

"Hermann Nitsch est décédé paisiblement après une grave maladie", selon un communiqué. Il s'est éteint lundi dans un hôpital de la région de Basse-Autriche, a précisé sa nièce à l'AFP.

Cofondateur de l'Actionnisme viennois, un courant avant-gardiste et radical des années 1960, Hermann Nitsch a choqué en dépeçant des carcasses d'animaux, ficelant des corps humains, baignant littéralement dans viscères et boue.

Il était surtout célèbre pour son Théâtre des Orgies et des Mystères, une série de représentations mêlant peinture, musique et théâtre, dans la cour du château baroque de Prinzendorf, propriété de l'artiste située près de Vienne. Pendant plusieurs jours et nuits, il utilisait le sang animal pour créer des toiles et en asperger des figurants nus en position de crucifixion.

"Dans ma conception de l'être, il y a tout, la vie, la mort, la maladie, la douleur, l'agression... Je veux par mon travail montrer tout cela et expérimenter l'être au plus profond", s'était justifié le petit homme barbu, en réponse aux critiques qui l'ont poursuivi toute sa carrière.

Ses oeuvres suscitaient régulièrement la polémique, conduisant des associations de défense des animaux ainsi que l'Eglise catholique à accuser l'Autrichien de blasphème et d'incitation à la violence.

L'ancienne actrice française Brigitte Bardot avait qualifié Nitsch de "Caligula autrichien", et ses performances d'"horreur à l'état pur", de "boucherie".

"Ce genre de petit chahut fait toujours partie de (son travail)... Mais la qualité a triomphé sur la polémique", avait déclaré en 2015 son épouse Rita Nitsch à l'AFP à l'occasion d'une nouvelle exposition controversée en Sicile.

Peu reconnu en son temps en raison de sa radicalité et de la quasi-clandestinité à laquelle il est contraint, le mouvement de l'Activisme viennois ne sera réhabilité qu'à partir de la fin des années 1980. Deux musées en Autriche et un autre en Italie sont consacrés à l'œuvre de Hermann Nitsch.

"L'Autriche pleure un peintre fascinant et un homme impressionnant", a commenté le président autrichien Alexander Van der Bellen sur Twitter.

Le vice-chancelier Werner Kogler a également rendu hommage à "l'un des artistes les plus marquants de ces dernières décennies", qui "dérangeait" tout en "célébrant la vie de manière joyeuse et sensuelle".