Mort de Philippe Gildas: "Il apportait un son en télé qui n'existait pas", selon André Lamy, qui a été son collègue (vidéo)

André Lamy a travaillé, sur Europe 1, avec Philippe Gildas. Il évoque, pour RTL INFO, un homme "très pro, avec une absence totale d'égo". "C'était un vrai travailleur, il le disait lui-même, qu'il était plutôt un artisan, un contremaître. Il faut pas oublier que Philippe Gildas, c'est lui qui a fait venir Coluche à Europe 1 en 1984, c'est lui qui a inventé Nulle part ailleurs. Il y a toute une génération d'humoristes à l'époque qui lui doivent énormément".

"Il a apporté un son en télévision, qui n'existait pas. On dit souvent qu'on apporte un son en radio, lui, il apportait un son en télé. C'est vrai que Nulle part ailleurs, c'est quelque chose qui n'existait pas ailleurs, c'est le cas de le dire. Et surtout, ça a été l'époque de De Caunes, des Nuls, et les Guignols, qui sont arrivés".