Mostra de Venise: le Lion d'or à "Joker", le Grand Prix à Polanski

(Belga) Le film "Joker" de l'Américain Todd Phillips, sur les origines de l'ennemi juré de Batman, a remporté le Lion d'or de la 76e Mostra de Venise, a annoncé samedi le président de la Biennale de Venise, Paolo Barrata. Le Grand Prix du jury est revenu à "J'accuse" du réalisateur franco-polonais Roman Polanski, thriller politique revisitant l'Affaire Dreyfus, un scandale antisémite de la fin du XIX siècle en France, dont la sélection en compétition à Venise avait suscité une polémique en raison des poursuites contre le réalisateur aux Etats-Unis pour le viol d'une mineure en 1977.

C'est la femme du réalisateur, l'actrice française Emmanuelle Seigner, qui est venue chercher son prix, se contentant de "remercier le jury" et de dire que Roman Polanski voulait "remercier ses producteurs" et "tous ses acteurs et son équipe technique". La Coupe Volpi de la meilleure interprète féminine est allé à la Française Ariane Ascaride pour "Gloria Mundi" de Robert Guédiguian et celle du meilleur interprète masculin à l'Italien Luca Marinelli pour "Martin Eden" de Pietro Marcello. L'acteur italien a dédié son prix à "toutes les personnes qui sauvent des gens en mer". Rappelant qu'elle venait d'une famille d'immigrés italiens, venus en France pour "fuir la misère", Ariane Ascaride a quant à elle dédié son prix à "ceux qui vivent pour l'éternité au fond de la Méditerranée". (Belga)