Mostra de Venise: le Lion d'or pour "Roma" du Mexicain Cuaron, un film émouvant distribué par Netflix

Le film "Roma" d'Alfonso Cuaron, distribué par Netflix, a reçu samedi sans surprise le Lion d'or de la 75e Mostra de Venise, qui récompense le film le plus personnel du réalisateur mexicain.

Récit aux accents autobiographiques, "Roma", qui raconte l'histoire de deux femmes de conditions sociales différentes dans le Mexico des années 1970, a eu les faveurs des critiques tout au long de la Mostra.



"Aujourd'hui est l'anniversaire de Liba, la femme qui a inspiré le rôle de Cleo (l'héroïne du film), ce sera un cadeau d'anniversaire", a déclaré Alfonso Cuaron en recevant son prix pour ce film intime et émouvant tiré de ses souvenirs d'enfance.



"Ce prix est le témoignage de mon amour pour toi Liba, et pour mon pays", a ajouté le cinéaste oscarisé en 2013 pour son épopée spatiale "Gravity".



Compatriote d'Alfonso Cuaron, le président du jury, Guillermo del Toro, a assuré que la décision d'attribuer le Lion d'Or à "Roma" avait été "unanime par neuf (jurés) à zéro".



"Le film de Cuaron dit que pour comprendre le présent, il faut appréhender le passé", a ajouté en conférence de presse le cinéaste qui avait lui même reçu la récompense suprême à Venise l'an passé avec "La Forme de l'eau". Le film lui avait valu les oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur dans la foulée.





"Poursuite d'un processus"



De l'avis des professionnels, l'attribution d'un Lion d'Or à un film diffusé par Netflix marque une étape importante dans l'histoire des festivals (deux autres films en compétition étaient produits par le géant américain du streaming)."Neflix n'est pas la fin du cinéma, c'est la poursuite d'un processus qui a commencé il y a un siècle", a déclaré Guillermo del Toro.



La Mostra a attribué les prix d'interprétation masculine à l'Américain Willem Dafoe, qui campe un Vincent Van Gogh troublant de ressemblance dans "At Eternity's Gate" de l'Américain Julian Schnabel.



Son équivalent féminin est allé à la Britannique Olivia Coleman, reine Anne d'Angleterre entre humour et hystérie dans "The Favourite", du Grec Yorgos Lanthimos."Je suis tombée amoureuse de votre ville et je suis honorée que votre ville soit tombée amoureuse de notre film. Grazie mille!", a lancé l'actrice.



Le Lion d'Argent de la meilleure mise en scène va au Français Jacques Audiard pour son premier western, "Les Frères Sisters" tandis que le prix du meilleur scénario revient aux Américains Joel et Ethan Coen pour un autre western, plein d'humour et d'ironie, "The Ballad of Buster Scruggs".



Seule réalisatrice en compétition, l'Australienne Jennifer Kent, a reçu le prix spécial du jury pour "The Nightingale", qui suit le parcours d'une femme vengeresse dans la Tasmanie colonisée par les Britannique au XIXe siècle.



Les stars n'ont pas manqué sur le tapis rouge vénitien où ont notamment défilé la popstar Lady Gaga (venue présenter hors compétition le remake de "A Star Is Born"), Natalie Portman, Emma Stone, Dakota Johnson ou Ryan Gosling.



Cette 75e édition a décerné un Lion d'Or pour l'ensemble de leur carrière à l'actrice britannique Vanessa Redgrave (81 ans) et au réalisateur canadien David Cronenberg (75 ans).