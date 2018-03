Museum Night Fever: 17.000 noctambules dans la capitale pour une édition record

(Belga) Les musées bruxellois ont été pris d'assaut dans la nuit de samedi à dimanche par 17.000 visiteurs à l'occasion de l'évènement Museum Night Fever qui a enregistré un record d'affluence, ont communiqué les organisateurs.

La 11e Museum Night Fever dans 27 musées bruxellois samedi soir a été particulièrement un succès auprès du jeune public, avec près de 75% des visiteurs en dessous de 35 ans. Selon les premiers chiffres, les musées participants ont été visités près de 68.000 fois entre 19h00 et 02h00 du matin. "Tous les musées ont connu une très belle affluence", affirment les organisateurs dans un communiqué diffusé à l'issue de l'évènement. "Les grands musées ont bien sûr accueilli le plus de visiteurs avec de beaux records", pour le Musée BELvue (12.400 visteurs), BOZAR (10.100), le Coudenberg (4.700), le Musée d'Ixelles (3.750), le Musée de l'Armée (3.500) et le Muséum des Sciences naturelles (3.000). Des animations, comme des concerts, blind test, atelier de dessin ou de mimes et autres fanfares ont contribué à alimenter la soirée dans les musées. De nouvelles institutions ont participé à cette 11e édition, comme le Musée des Arbalétriers, La D'Ieteren Gallery, la Salle Allende du campus de l'ULB, la Maison de l'Histoire européenne et la GardeRobe MannekenPis. 650 curieux ont visité ce dernier musée dans les petites rues du centre de Bruxelles. L'afterparty, organisée en collaboration avec l'asbl Future Sound dans les salles du Zodiak, a aussi attiré beaucoup de monde, assurent encore les organisateurs. Ceux-ci rappellent que le pass Museum Night Fever peut être échangé jusque fin mars contre une entrée gratuite dans l'un des musées participants. (Belga)