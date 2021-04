Musique: Charlotte Cardin, la flamme et l'envol

Appeler son album "Phoenix" ne doit rien au hasard: Charlotte Cardin, ex-mannequin révélée dans un show télé musical au Québec, réduit en cendres quelques blessures intimes et déploie ses ailes d'une belle soul au plumage pop.

Le verbe "libérer" et le mot "thérapie" viendront très vite chez l'artiste, qui répond à l'AFP en visio depuis son domicile de Montréal, le jour de la sortie (vendredi) de ce premier véritable disque.

Mais "Phoenix" (paru chez Parlophone/Warner) n'a rien de plombant et possède même des morceaux aux franches inclinations clubs, comme "Passive agressive", "Meaningless", déjà livrés en single, ou "Sex to me", jolie surprise de l'album.

Dans douze titres en anglais et un en français, elle solde les relations toxiques de sa vie personnelle et le sexisme rampant du monde professionnel.

"La misogynie, c'est omniprésent, récurrent, je l'ai vécu dans deux industries différentes (le mannequinat et la musique, ndlr), c'est un thème qui me tient à cœur", commence-t-elle, lancée sur le sujet.

"Les femmes sont dépossédées de tellement de choses, depuis tellement longtemps. C'est positif qu'on en parle de plus en plus, et ça fait réaliser qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, dans n'importe quel domaine".

Du haut de son quart de siècle, elle note un début de changement dans la musique en regardant "les affiches des festivals, des galas de remise de prix, avant on ne se posait pas la question, il y avait 90% d'artistes hommes ; maintenant il y a une conscience plus aiguisée et plus de femmes présentes".

- "Plus loin" -

On est loin de ses premières chansons un peu calibrées - "je cherchais avant ce qui pouvait plaire aux gens", avoue-t-elle - testées dans des mini-albums. D'où est-venu le déclic ? "Après quelques mois d'écriture (elle a passé près de trois ans sur l'album, ndlr) où j'attendais comme d'habitude que l'inspiration me tombe dessus, avec ma guitare ou au piano, je n'allais nulle part. Je me suis entourée d'une équipe qui me pousse plus loin".

Un de ses meilleurs amis, Jason Brando, également son manager multi-fonctions, a ainsi co-realisé et co-écrit le disque. Cet allié a permis à la jeune femme "d'aller à la rencontre de certaines blessures".

De quoi s'épargner un passage sur le divan du psy ? "J'y suis allée aussi, les deux se sont complétés", sourit-elle.

Dans une année 2021 bénie pour le renouveau de la soul, Charlotte Cardin se place parmi les nouvelles voix avec qui il faudra compter, tout comme la Londonienne Arlo Parks.

Si elle a écouté "Aretha Franklin, Amy Winehouse, Dusty Springfield, Bill Withers" pour ce registre, les arrangements éclectiques de son opus lui viennent d'une discothèque sans frontières, allant de Frank Ocean au jazz.

A-t-elle pensé un jour devoir faire un choix entre les tapis des défilés fréquentés avant la majorité et les scènes derrière un micro ? "Non, la musique a toujours été une priorité; mannequin c'était la chance d'avoir une liberté financière, pour acheter des instruments".

- "Devant six personnes" -

Passée par la case "La voix", un des rejetons de la franchise de téléréalité musicale "The voice", elle s'est ensuite frottée aux tournées ingrates.

"+La voix+ m'a donnée une visibilité au Québec, avec l'accès à des grandes salles, mais j'ai aussi joué à l'étranger, dans des bars devant six personnes, ce qui est aussi stimulant".

Et quand on l'interroge sur Céline Dion, sa célèbre compatriote, la réponse fuse. "Musicalement, mes goûts ont évolué, mais c'est vrai que c'est en partie grâce à elle que je suis devenue chanteuse, toute petite j'étais méga-fan, et elle m'a donné envie de chanter en français".

L'unique titre en français, "Je quitte", placé en dernière position, suggère-t-il que le prochain album fera plus de place à cette langue ? "Ce n'était pas pour donner un avant-goût du prochain album, qu'on a commencé à écrire, j'ai eu envie de lui donner une place symbolique, mais fort probablement, il y aura plus de chansons en français sur le prochain".