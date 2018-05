Musique: les femmes encore trop rarement en tête d'affiche de la saison des festivals

Quand Beyoncé se produira samedi au très influent festival américain Coachella, elle ne se distinguera pas uniquement pour son retour sur scène très attendu après son accouchement en juin. Elle sera aussi l'une des rares femmes tête d'affiche d'un grand festival de musique cette année.

Alors que la saison des grands rendez-vous musicaux débute, le constat est que les femmes sont rarement mises en avant, un déséquilibre devenu particulièrement flagrant à l'ère du mouvement #MeToo.

Cette année encore des artistes masculins seront ainsi les vedettes de la plupart des plus importants festivals de musique du monde occidental, depuis ceux de Lollapalooza et Bonnaroo, aux Etats-Unis, à ceux de Reading et Leeds, au Royaume-Uni.

Et cette domination masculine est flagrante non seulement parmi les têtes d'affiche, mais également parmi les artistes présents à ces événements qui réunissent souvent des dizaines de milliers de personnes.

Pitchfork, un influent site musical américain, a listé les quelque 1.000 artistes ayant participé à l'un des 23 principaux festivals aux Etats-Unis et au Canada l'an dernier, et constaté que seulement 14% d'entre eux étaient des femmes.

Certains attribuent cette faible représentation féminine à la nature même de l'industrie musicale, historiquement dominée par les hommes et emprunte de l'héritage phallocentrique de la devise "sexe drogue et rock'n roll".

"Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui méritent vraiment leur place, donc je pense que ce qui s'est passé c'est que les structures ne se sont pas tenues au courant du changement dans les talents", estime Vanessa Reed, à la tête de la fondation britannique PRS, qui tente de remédier au déséquilibre entre les sexes au sein des festivals.

Dans le cadre d'une campagne lancée par la fondation et baptisée Keychange, une soixantaine d'événements musicaux en Europe et en Amérique du Nord ont cependant promis de parvenir à une représentation féminine d'au moins 50% d'ici 2022.

Parmi ces événements, le prestigieux festival de musique classique BBC Proms de Londres, qui compte s'assurer que 50% des oeuvres jouées proviendront de compositrices.

Cependant, de nombreux festivals parmi les plus importants rechignent encore à se plier à cette exigence.

- "Pas invitées" -

"Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas de groupes de femmes dans les festivals cette année qu'il n'y a pas de femmes dans les groupes, elles ne sont tout simplement pas invitées", a récemment regretté dans un entretien à l'AFP Kim Deal, chanteuse de rock alternatif du groupe The Breeders et autrefois bassiste des Pixies.

"Si vous ne pouvez pas vous voir sur scène, alors vous n'allez jamais aspirer à être musicien ou à vous impliquer dans une activité créative, il est important de s'assurer de promouvoir des modèles venant de tous les horizons", estime Vanessa Reed.

Un rapport du cabinet Nielsen révèle qu'environ la moitié des festivaliers aux Etats-Unis en 2015 appartenait à la génération Y des 18-30 ans, et que près de la moitié d'entre eux était des femmes.

Les projecteurs se sont braqués sur les festivals cette année après les critiques sur la sous-représentation d'artistes féminines émises lors de la cérémonie de remise des récompense des Grammy Awards fin janvier.

Sur la vingtaine de prix dans les principales catégories, un seul est revenu à une femme ou un groupe féminin: la Canadienne Alessia Cara, sacrée révélation de l'année.

Plusieurs artistes féminines ont a cette occasion en outre dénoncé les commentaires du président de la Recording Academy, instance des professionnels américains de la musique organisatrice des Grammy Awards, Neil Portnow, sur la nécessité pour les femmes de "passer à la vitesse supérieure" si elles voulaient être plus nombreuses à être récompensées.

Le festival de Coachella, qui se déroule dans le désert californien en avril sur deux week-ends consécutifs, marquera le grand retour de Beyoncé, dont ce sera le premier concert depuis qu'elle a accouché de jumeaux en juin dernier. Eminem et The Weeknd partageront avec elle l'affiche de cette édition 2018.