Namur en mai animera la capitale wallonne pendant le week-end

(Belga) La 23e édition du festival des arts forains Namur en mai débute ce vendredi et animera les rues de la capitale wallonne jusqu'à dimanche inclus. Les visiteurs pourront assister à plus de 250 représentations gratuites et payantes proposées par une soixantaine de compagnies belges et internationales.

Namur en mai propose une vingtaine de nouvelles créations et de premières en Belgique, dont un spectacle enigmatique et surprise "Squash", le show d'acrobaties aériennes "Comme un vertige" ou encore le spectacle de feu "Amor". La compagnie des Baladins du Miroir assurera également deux représentations sur la place Saint-Aubain, tandis que le Cabaret de Namur en mai proposera 25 numéros joués par plus de 20 artistes et répartis dans trois spectacles (Grand cabaret, Cabaret illusion et le Cabaret coquin). Outre les spectacles, certains musées namurois seront accessibles gratuitement toute la durée du festival, dont le musée des Arts anciens (TreM.a) et le musée Félicien Rops. Le public pourra également se promener dans le haut de la ville pour découvrir le "Royaume féérique des Carmes" où un marché vintage et de créateurs, un banquet festif ou encore une série de concerts sont au programme. Du côté des Jardins du Maïeur, une "Guinguette" est organisée où des concerts et des spectacles seront aussi joués, le tout dans un espace détente. Des manèges, des food-trucks et des espaces de jeux sont prévus à différents endroits de la ville. Les pass trois jours donnant accès aux créations payantes sont épuisés. Des tickets pour des spectacles, des cabarets et des parcours proposés par le festival sont encore disponibles. Toutes les informations pratiques sont sur www.namurenmai.org. (Belga)