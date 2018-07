Namur: entre 2.000 et 3.000 personnes à la "Parade des Fous Flottants"

(Belga) Entre 2.000 et 3.000 personnes ont participé à la deuxième "Parade des Fous Flottants" qui se déroulait sur la Sambre dimanche à Namur, selon les organisateurs. Une "véritable réussite" tant en termes d'affluence que sur la plan artistique, ont-ils indiqué.

Les 17 embarcations "folles et inédites" réalisées par des artistes et des amateurs sont parties du Quai de l'Ecluse en début d'après-midi pour rejoindre le Quai Novèle. Depuis les berges, ils sont nombreux à avoir assisté au défilé. Entre 2.000 et 3.000, selon l'organisateur Pierre Dhaenens, de l'association Les Fous Flottants, composée de passionnés de culture qui souhaitent utiliser l'eau comme un moyen de "ré-enchanter le monde". L'organisateur se félicite également de la qualité des embarcations sur le plan artistique. "Nous ne pouvions pas rêver mieux, les 17 équipes ont été très créatives et le public venu en masse semble avoir beaucoup apprécié le spectacle", a-t-il déclaré. Confirmant déjà son intention d'organiser une troisième édition en 2019, il espère maintenant obtenir davantage de moyens pour augmenter le nombre d'embarcations, qui devrait passer de 17 à 25. Il a également confirmé son intention d'impliquer les écoles d'art, de design et d'enseignement technique de Wallonie, puis de toute la Belgique, son ambition finale étant de mettre en place un réseau de créateurs à l'échelle internationale.