Nana Mouskouri de retour en Belgique pour deux concerts en novembre

Après plusieurs années d'absence, la chanteuse grecque Nana Mouskouri revient en Belgique à l'occasion de sa tournée Forever Young Tour. L'artiste de 83 ans donnera deux concerts en novembre 2018, l'un à Anvers et l'autre à Liège, annoncent lundi les organisateurs de Greenhouse Talent.

Nana Mouskouri sera présente au Roma, à Anvers, le 23 novembre. Elle se rendra ensuite à Liège, pour un concert au Forum le 25 novembre. Nana Mouskouri avait fait ses adieux à la scène lors de deux concerts donnés à Athènes en 2008. La chanteuse avait ensuite repris son micro pour sa tournée Happy Birthday Tour en 2014 et 2015. A l'occasion de cette nouvelle tournée, Forever Young Tour, l'artiste interprétera plusieurs chansons de ses amis musiciens, tels que Bob Dylan, Leonard Cohen, Serge Gainsbourg ou encore Francis Cabrel. Nana Mouskouri a connu un succès international en 1961 avec son tube "Weisse Rosen Aus Athen" ("Roses blanches de Corfou" pour le titre en français, ndlr). Traduit dans plusieurs langues, le morceau s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. L'artiste, qui arbore toujours ses célèbres lunettes noires et carrées, a enchaîné avec d'autres chansons emblématiques, dont "Quand Tu Chantes", "Mon Enfant" et "Only Love". Les tickets seront mis en vente à partir du mercredi 18 avril sur le site greenhousetalent.be.