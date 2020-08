Netflix s'excuse et retire une affiche du film "Mignonnes" jugée choquante

Netflix a présenté vendredi ses excuses après avoir été accusé par des internautes d'"hypersexualiser" des enfants dans un visuel utilisé pour promouvoir le film français "Mignonnes", que la plateforme diffuse en dehors de l'Hexagone.

Vivement interpellée par des internautes, la plateforme Netflix a annoncé avoir retiré la version américaine de l'affiche du film français "Mignonnes". Elle montrait les protagonistes du film (rebaptisé "Cuties" sur le marché américain), des pré-adolescentes, en tenues moulantes et dans des poses suggestives. Un visuel bien différent de celui utilisé en ce moment même en France, où le film vient tout juste de sortir en salle, et où l'on voit les mêmes jeunes filles se promener dans la rue en lançant des confettis. Et qui a valu à Netflix de se voir reprocher de promouvoir la pédophilie.



"Nous sommes profondément désolés pour le visuel inapproprié que nous avons utilisé pour Mignonne/Cuties", a fait savoir la plateforme sur les réseaux sociaux. "Ce n'était ni bien, ni représentatif de ce film français récompensé au festival de Sundance. Nous avons modifié l'affiche et la description" de l'oeuvre, a ajouté Netflix.



"Mignonnes", premier long-métrage de la réalisatrice Maïmouna Doucouré, dresse le portrait d'une petite parisienne de onze ans, tiraillée entre les règles d'une famille sénégalaise polygame et la tyrannie des réseaux sociaux. Outre Sundance, ce film a été primé à Berlin.