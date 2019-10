Neuf chefs étoilés distribuent soupes et desserts aux démunis pour soutenir la Croix-Rouge

(Belga) A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, neuf chefs étoilés ont distribué lundi, à Bruxelles, des soupes et des desserts aux plus démunis pour soutenir la Croix-Rouge, a indiqué cette dernière par communiqué.

Cette année, rien que dans la capitale, la Croix-Rouge a déjà distribué gratuitement 20 tonnes de produits frais aux familles démunies et aux sans-abri. L'organisation désirait toutefois en faire plus et a organisé pour la deuxième année consécutive cette action de solidarité en compagnie de chefs de renom bruxellois. David Martin ("La Paix"**), Karen Torosyan ("Bozar restaurant"*), Mathieu Jacri ("La Villa Emily"*), Giovanni Bruno ("Senzanome"*), Alexandre Dionisio ("Villa in the Sky"**), Yves Mattagne ("Sea Grill"**), Arold Bourgeois ("Little Paris"*), Alain Bianchin ("Alain Bianchin"*) et le chef pâtissier Mezni Khalil ont ainsi pris part à l'événement. Ensemble, les chefs ont cuisiné 1.200 portions de soupe gastronomique (240 litres) et 300 desserts qu'ils ont distribués avec les équipes de bénévoles. Le surplus sera réparti lors des tournées en soirée. "En tant que chef, je suis noyé dans la nourriture tous les jours. En partager avec les plus pauvres, cela relevait pour moi de l'évidence", a notamment souligné l'initiateur de l'action, David Martin. En Belgique, une personne sur cinq connaît la précarité et une famille sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté. On y compte 17.000 sans-abri, dont 4.000 à Bruxelles. (Belga)