Nouveau record avec 42.000 festivaliers au Ronquières Festival

(Belga) La star de la pop internationale, Lily Allen, assurera la clôture du Ronquières Festival dimanche soir. La septième édition de l'événement a connu, une nouvelle fois, un succès artistique et populaire avec quelque 42.000 festivaliers sur les deux journées et soirées de samedi et dimanche. Cette septième édition réalisait son cinquième sold out consécutif depuis sa création.

Des artistes belges et de renommée internationale ont enflammé le site à presque chaque prestation sur les deux scènes, à bâbord et à tribord, situées au pied de la gigantesque tour du Plan Incliné de Ronquières. Ambiance conviviale et chaleureuse, malgré les fortes températures, étaient au rendez-vous. L'événement musical affichait sold out pour la cinquième année consécutive et a affiché un nouveau record historique en atteignant le chiffre record sur deux jours de 42.000 visiteurs, dont 22.500 pour la journée de samedi, complète depuis juin dernier. "Cette édition solaire rythmée de grands moments sur les deux scènes mais aussi sur un site plus large dont le nouvel espace à tribord a été immédiatement adopté comme la nouvelle 'place to be' du festival", ont indiqué dimanche soir les organisateurs. Le public a apprécié les prestations musicales des 24 groupes et artistes qui se sont produits au pied du Plan incliné. Girls in Hawaï et Kyo ont lancé la soirée de dimanche avant la prestation très attendue de la princesse de la pop anglaise, Lily Allen pour une clôture de l'événement musicale ronquiérois. (Belga)