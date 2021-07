Nouvelle date en France pour la tournée d'adieu d'Elton John

Elton John se produira un deuxième soir consécutif à Paris La Défense Arena en juin 2022, dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu "Farewell Yellow Brick Road".

La superstar de la pop britannique, interprète de "Your Song" et "Candle in the Wind", sera le samedi 11 juin 2022 ainsi que le dimanche 12 juin dans le stade parisien, la première date prévue étant déjà complète, pour ses deux derniers concerts en France, précise jeudi sa maison de production dans un communiqué.

Le chanteur de 74 ans débutera une tournée de plus de 30 dates en Europe et en Amérique du Nord en mai 2022 à Francfort (Allemagne) qui s'achèvera six mois plus tard à Los Angeles (Etats-Unis).

Auparavant, Sir Elton John jouera à Bercy - rebaptisé Accor Arena - les 10, 12 et 13 octobre 2021 lors de trois concerts également complets.