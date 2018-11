NRJ Music Awards 2018 - Bigflo & Oli grands vainqueurs, David Hallyday sur scène pour un hommage à son père

(Belga) Bigflo & Oli ont raflé les deux trophées auxquels ils pouvaient aspirer lors de la 20e cérémonie des NRJ Music Awards (NMA) organisée samedi à Cannes, une soirée également marquée par l'hommage rendu par David Hallyday à son père.

En début de soirée, Bigflo & Oli se sont vus attribuer comme l'an dernier l'award du "Groupe/Duo francophone de l'année", une récompense qu'ils ont décidé de donner à un fan. Le duo de rappeur français s'est par ailleurs distingué dans la catégorie "Clip". Outre les deux frères, les NRJ Music Awards ont couronné Ariana Grande comme "Artiste féminine internationale", Ed Sheeran comme "Artiste masculin international", Camila Cabello comme "Révélation internationale", Girls Like You (Maroon 5 feat. Cardi B) comme "Chanson internationale de l'année", Imagine Dragons comme "Groupe international" et DJ Snake comme "DJ de l'année". Côté français, Jain a été sacrée "Artiste féminine française de l'année". Soprano s'est lui imposé tout comme l'an dernier dans la catégorie équivalente masculine, tandis que Dadju a été désigné "Révélation francophone". Le public a par ailleurs plébiscité le hit "Pour oublier" de Kendji Girac comme "Chanson francophone de l'année". Egalement présent sur la Croisette, le groupe Muse s'est vu attribuer un award d'honneur, et le chanteur Shawn Mendes un Prix spécial. Au total, 15 récompenses ou prix honorifiques ont été attribués lors de l'événement musical animé par Nikos Aliagas. Des personnalités comme Kev Adams, Lio, Chantal Ladesou ou encore Chris Marques avaient notamment fait le déplacement pour remettre les trophées aux lauréats. Les NRJ Music Awards ont par ailleurs rendu hommage à Johnny Hallyday et Charles Aznavour. David Hallyday est ainsi monté sur scène pour interpréter en exclusivité son nouveau single "Ma Dernière Lettre", dédiée à son père, avant un retour en images sur les prestations du Taulier aux NMA. Patrick Bruel, accompagné de Louane et Vianney, a quant à lui repris "Hier encore" de Charles Aznavour. La soirée a également été marquée par le grand retour à Cannes des Black Eyed Peas, notamment pour interpréter "I Gotta Feeling", rejoints en cours de chanson par Bigflo & Oli, Kendji Girac ou encore Vitaa. Petit clin d'oeil à la Belgique, Kev Adams a pour sa part proposé une parodie de Stromae, qui était nommé dans la catégorie "Groupe/Duo francophone de l'année" aux côtés du rappeur français Orelsan pour sa collaboration sur le titre "La Pluie". La cérémonie, débutée vers 19h avec la montée des marches, s'est clôturée aux alentours de 1h00 du matin. (Belga)