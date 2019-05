Nuit européenne des musées: les musées, des enjeux de territoires

Escape games, mapping videos, concerts, performances scolaires: le temps d'une soirée en famille, la 15e Nuit européenne des musées samedi entend montrer et parfois faire découvrir que les musées sont des acteurs essentiels de l'animation des territoires.

Cette soirée annuelle particulière, où les musées ouvrent jusque tard dans la nuit, "est un investissement important pour les petits musées car c'est le moment privilégié qui leur permet de montrer tout ce qu'ils font" à un public qui n'en a pas toujours conscience, explique à l'AFP Anne-Solène Rolland, directrice des Musées de France.

En 2018, les 1.200 musées français participants avaient accueilli 2 millions de visiteurs.

Plus de 1.200 lieux en France et près de 2.000 lieux en Europe (hors France) sont concernés par cette 15e édition.

Déjà, 3.200 musées dans 30 pays européens jusqu'à la Russie avaient participé l'an dernier à ce projet placé sous le haut-patronage de l'Unesco et du Conseil de l'Europe. Certains pays sont plus représentés que d'autres comme l'Italie et la Grèce.

Le succès européen se confirme pour cette initiative née en France: en 2005, 450 musées hors de France seulement s'étaient ralliés. "Aujourd'hui la moitié des musées qui participent sont hors de France. Nous voulons souligner cette dimension européenne" à quelques jours des élections pour le renouvellement du Parlement européen, a souligné Mme Rolland.

La Nuit des musées est portée par les écoles et les familles: près d'un tiers des visiteurs étaient âgés de 12 à 25 ans l'an dernier. La dimension ludique est ainsi particulièrement accentuée cette année, et le nombre de jeux de piste, enquêtes, escape games, s'accroît. D'un "Cluedo géant" à la découverte d'un sarcophage ou à la recherche d'une oeuvre et d'un gardien de musée disparu...

- Dimension scolaire -

Les visiteurs pourront aussi se sentir pousser les ailes de petits Saint-Exupéry au musée de l’Air et de l’Espace, qui fête son centenaire au Bourget.

Au Musée de l'homme, sera projeté "Faites le mur", film du street artist Banksy.

Dans le cadre de l’exposition Calder-Picasso au Musée Picasso, des artistes, le corps pris dans un culbuto, oscilleront dans un déséquilibre qui n’en finit pas.

L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn-et-Garonne) proposera au public une visite aux flambeaux et en musique grâce aux musiciens réunis par la pianiste Geneviève Foccroulle.

En prélude à sa grande exposition "Paris romantique", la galerie sud du Petit Palais deviendra le célèbre Boulevard du Crime, du surnom du Boulevard du Temple où foisonnaient les théâtres jouant des pièces axées sur le crime. Jeux, mimes et quiz seront proposés.

Les ministères de l'Education nationale et de la Culture se sont associés pour développer la dimension scolaire du projet. C'est le concept "la classe, l'oeuvre" dont c'est la septième édition: "nous voulons créer un lien direct entre le musée et les scolaires, y compris les enfants du primaire", explique Mme Rolland.

En 2018, plus de 350 musées ont présenté les projets de 750 classes impliquant 15.000 élèves qui avaient étudié une oeuvre.

Samedi, au MahJ (musée d'art et d'histoire du judaïsme), des élèves de CM1, qui ont travaillé en classe sur des extraits de "Ma vie", texte autobiographique de Marc Chagall, présenteront ainsi des boîtes thématiques, à la manière de petits théâtres, évoquant la vie du peintre.

Au Louvre, 16 écoles d'Ile-de-France proposeront des performances et médiations d'oeuvres dans les salles.

(Programme sur nuitdesmusées.fr).