Nuits Botanique: une personne légèrement blessée en tombant de la scène

(Belga) Une personne a été légèrement blessée, mercredi soir, à l'ouverture des Nuits Botanique en tombant de la scène, a indiqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les ambulanciers ont demandé l'assistance du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) pour un problème à l'épaule. Aucun véhicule de pompiers n'a été mobilisé sur place.

Paul-Henri Wauters, le directeur adjoint du Botanique, explique que l'artiste Jok'Air a appelé le public à monter sur scène. En montant, une jeune femme est tombée en arrière depuis le bord de la scène. Elle était consciente et elle a été emmenée à l'hôpital en ambulance. Le concert a été interrompu le temps de l'intervention, mais a pu reprendre son cours par la suite. "Je n'aime pas que les artistes appellent le public à monter sur scène, car la sécurité s'y oppose mais des gens passent quand même", commente Paul-Henri Wauters. "Les gens ont bien réagi et les pompiers sont arrivés rapidement. La seule chose qui m'importe maintenant c'est d'avoir des nouvelles de cette jeune femme et qu'elle se remette rapidement". (Belga)