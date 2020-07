L'actrice Olivia de Havilland, célèbre pour son rôle dans "Autant en emporte le vent", est décédée

L'actrice anglo-américaine naturalisée française, Olivia de Havilland est décédée samedi, à l'âge de 104 ans, à son domicile parisien, ont indiqué dimanche plusieurs media britanniques et américains, citant son agent publicitaire Lisa Goldberg.

Olivia De Havilland est connue pour ses rôles dans "Autant en emporte le vent" (1939), film qui lui valut un oscar du meilleur second rôle, "Les aventures de Robin des Bois" (1938), "La fosse aux serpents" (1948) et "Capitain Blood" (1935). Elle a remporté à deux reprises l'Oscar de la meilleure actrice pour ses rôles dans "A chacun son destin" (1946) et "l'Héritière" (1949). En 1989, après plus de cinquante ans dans le métier, Olivia De Havilland avait mis fin à sa carrière cinématographique pour profiter de ses vieux jours à Paris. Elle y est décédée de mort naturelle samedi, selon Lisa Goldberg.