Olivier Leborgne et André Lamy coupés en plein milieu d’interview: "On ne reviendra plus jamais ici"

Olivier Leborgne et André Lamy étaient les invités du RTL Info Avec vous à l'occasion de la 2.500eme de Votez pour moi. Depuis 2007, le duo se lève aux aurores pour répéter leur fameuse capsule humoristique, avant de passer à l'antenne de Bel RTL. Du lundi au vendredi, à 8h15, les deux compères s'attaquent aux femmes et aux hommes politiques belges en revisitant l'actualité avec humour et dérision.

Si leur galerie de personnages s'est considérablement enrichie depuis les débuts de l'émission, le Roi Albert II, bien que retraité, reste une des figures incontournables de Votez pour moi. "Les gens dans la rue ne m'appelaient plus André, ils m'appelaient 'nom de dieu' (d'après le célèbre gimmick du personnage, NDLR)", a raconté à cet égard André Lamy.



Tandis que l'interview des humoristes par notre présentateur Olivier Schoonejans suivait son cours, un extrait de Votez pour moi a été lancé de manière impromptue, interrompant Olivier Leborgne. Il n'en a pas fallu plus pour réveiller leurs bouillonnants personnages Roger et Francis, friands de théories du complot en tous genres...