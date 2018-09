Onze concert et cent artistes pour la 51e édition du festival musical du Brabant wallon

(Belga) Les organisateurs du festival musical du Brabant wallon ont présenté mardi à La Hulpe le programme de la 51e édition de leur événement, prévu du 23 septembre au 19 octobre dans différents lieux de la Jeune Province. Sur le thème de la "mer Baltique", onze concerts sont programmés, mettant à contribution une centaine d'artistes. Parmi les temps forts de cette édition figurent un concert d'Ariana Savall et Petter Johansen croisant les musiques nordiques et méditerranéennes le 13 octobre dans l'église de Tourinnes-la-Grosse, ou encore l'ensemble Supernova le 23 septembre au château de la Hulpe.

Le projet Supernova, bicommunautaire, permet de mettre en lumière les étoiles de demain. Il ouvrira ce festival (www.lesfestivalsdewallonie.be/brabantwallon) le dimanche 23 octobre à La Hulpe. L'événement passera ensuite par dix lieux différents : le centre culturel de Braine-l'Alleud où un bal folk "balkano-israëlien" est prévu le 29 septembre, la basilique de Basse-Wavre où se produira le 4 octobre le premier lauréat du concours Reine Elisabeth Samuel Hasselom, la chapelle musicale Reine Elisabeth où on entendra la violoniste Vineta Sareika et la pianiste Amandine Savary le 7 octobre... Deux ateliers sont également programmés: un destiné à éveiller les enfants à la musique et prévu la Chapelle musicale, et un autre qui abordera la méditation inspirée de l'approche de pleine conscience à la ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve. Plusieurs spectacles seront aussi destinés aux familles, et notamment "Ali Baba et les quarante voleurs" proposé par l'Orchestre philharmonique royal de Liège le 17 octobre au centre culturel d'Ottignies.