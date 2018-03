Orelsan et Stromae ont choisi les rues de Bruxelles pour tourner le clip de leur chanson (vidéo)

Orelsan et Stromae ont choisi les rues de Bruxelles pour tourner le clip de leur duo. La chanson La pluie, interprétée par les deux artistes, est parue il y a quelques mois sur La fête est finie, le dernier album en date du rappeur français. Les deux compères ont été aperçus ce lundi après-midi dans une rue du centre de notre capitale en train de tourner la vidéo de la chanson. Marchant au-dessus d’une nuée de parapluies noirs, Stromae, armé d’un parapluie doré, donne la réplique à Orelsan.



Un coup de main réciproque



Ce n’est pas la première fois que le Belge et le Français collaborent puisque c’est ce dernier qui avait coécrit les textes de Carmen et d’AVF pour l’album Racine carrée du premier.



Cette fois, c’est Stromae qui a prêté main forte à Orel. Il l’a notamment aidé avec l’instru de Tout va bien et de La pluie. "La chanson Tout va bien, je l'avais bouclée à l'arrache. J'avais pris une boucle méga triste, un truc complètement dépressif, un petit xylophone de la mort. Je n'y arrivais pas. J'ai envoyé l'a cappella à Stromae. Il m'a répondu à quatre heures du matin en m'expliquant qu'il avait bossé toute la nuit. Il a fait une instru à moitié joyeuse, un peu rythmée, qui n'a rien à voir avec celle que j'ai faite, mais ça défonçait. À la deuxième écoute, je me suis dit que c'était un génie", avait expliqué le rappeur français en novembre dernier à Mouloud Achour, dans son émission Clique.



On a en tout cas hâte de découvrir le résultat du clip tourné dans les rues de notre capitale et on est content de revoir notre Stromae national.