Oscars 2018 - Frances McDormand remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans "3 Billboards"

(Belga) L'actrice Frances McDormand a reçu dimanche l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour son rôle de mère endeuillée et en colère dans "3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance".

Le drame du réalisateur britannique Martin McDonagh suit le parcours d'une mère qui demande justice après la mort de sa fille. La comédienne était en compétition avec Sally Hawkins pour "The Shape of Water", Margot Robbie pour "I, Tonya", Saoirse Ronan pour "Lady Bird" et Meryl Streep pour "The Post, Pentagon Papers". Le film s'est déjà illustré avec l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Sam Rockwell. (Belga)