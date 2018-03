Oscars 2018 - Gary Oldman oscarisé pour son interprétation de Winston Churchill dans "Darkest Hour"

(Belga) Gary Oldman a remporté son premier Oscar en tant que meilleur acteur pour son rôle principal dans "Les heures sombres" ("Darkest Hour") dimanche soir à Hollywood.

Gary Oldman interpréte le politicen et homme d'Etat britannique Winston Churchill dans "Les heures sombres", et y est méconnaissable sous les masques et maquillage. Il était en compétition avec Timothee Chalamet pour "Call Me By Your Name", Daniel Day-Lewis pour "Phantom Thread", Daniel Kaluuya pour "Get Out", Denzel Washington pour "Roman J. Israel, Esq". (Belga)