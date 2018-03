Oscars 2018 - Guillermo del Toro remporte son premier Oscar pour la réalisation de "La forme de l'eau"

(Belga) Le Mexicain Guillermo del Toro a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film "La forme de l'eau" dimanche lors de la 90e cérémonie de remise des presitigieux prix du cinéma américain.

Ce conte fantastique, à mi-chemin entre thriller et comédie, était un des grands favoris de la cérémonie avec ses 13 nominations. Le compositeur de la bande originale, le Français Alexandre Desplat, a aussi remporté un Oscar pour la musique de ce film qui narre l'histoire d'une muette avec un monstre aux allures de reptile. Etaient également en lice Christopher Nolan pour "Dunkerque", Jordan Peele pour "Get Out", Greta Gerwig pour "Lady Bird" et Paul Thomas Anderson pour "Phantom Thread". (Belga)