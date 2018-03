Oscars 2018 - Jimmy Kimmel ouvre la cérémonie en abordant le difficile sujet du harcèlement sexuel

(Belga) La prestigieuse cérémonie de remise des Oscars, prix du cinéma américain, a débuté au Dolby Theatre à Hollywood vers 02h00 HB avec les mots du l'humoriste Jimmy Kimmel. Celui-ci n'a pas hésité à aborder le difficile sujet des harcèlements sexuels qui secoue le milieu du cinéma depuis plusieurs mois.

Les plus grandes stars du cinéma sont réunies dimanche soir pour la 90e cérémonie des Oscars, marquée à son tour par la mobilisation du mouvement #MeToo et Time's Up en signe de solidarité du milieu du cinéma avec les victimes de harcèlement sexuel. L'humoriste Jimmy Kimmel a ouvert la cérémonie en faisant référence au scandale des faits de harcèlements sexuels dont est accusé le jadis puissant producteur Harvey Westein, rappelant que celui-ci a été expulsé de l'académie des Oscars en octobre dernier. Sur une note plus humoristique, le présentateur a décrit la statuette des Oscars, dont une représentation géante est présente sur scène: Oscar est "l'homme le plus aimé et respecté à Hollywood (...) Il place ses mains là où on peut les voir. Il ne dit jamais d'insulte. Et plus important encore, il n'a pas de pénis du tout. C'est littéralement une représentation des limites. Et c'est le genre d'homme que l'on doit voir plus souvent en ville", a-t-il déclaré. La première statuette a être décernée au comédien Sam Rockwell en tant que meilleur second rôle masculin pour "3 Billboards: Les panneaux de la vengeance". La comédie sombre part grand favori lors de la soirée de gala.