Oscars 2018 - Le film chilien "Une femme fantastique" sacré meilleur film en langue étrangère

(Belga) L'Oscar du meilleur film en langue étrangère a été décerné dimanche soir à "Une femme fantastique", écrit et réalisé par le Chilien Sebastián Lelio. Il s'agit du second prix remporté par un film chilien aux Oscars.

Le film évoque l'identité sexuelle avec pudeur et est incarné par une actrice transgenre. En annonçant le nom du film lauréat, l'actrice Rita Moreno a laissé échapper un petit rire alors que la 90e cérémonie des Oscars met largement en lumière le rôle des femmes dans l'industrie, après le scandale de harcèlements sexuels qui a éclaté l'an passé avec les révélations sur l'ancien producteur fétiche Harvey Weinstein. Le film chilien était en lice contre "The Square" (Suède), "Corps et âme" (Hongrie), "Faute d'amour" (Russie) et "L'insulte" (Liban). (Belga)